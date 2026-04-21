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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher im Kindergarten
Am Montag oder Dienstag stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten in Ehingen ein.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben suchte der Einbrecher das Gebäude in der Hehlestraße auf. Zwischen 18.40 Uhr und 6.45 Uhr ist der Täter über ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen. Im Innern brach der Unbekannte eine Bürotür und mehrere Schränke auf. Dabei suchte er nach Brauchbarem. Entwendet wurde wohl nichts. Die Polizei Ehingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07391/588-0 zu melden.

++++0741392

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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