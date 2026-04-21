Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm - Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Am Montag (09.03.2026) kam es im Staufenring zu einem Raub- beziehungsweise Körperverletzungsdelikt. Gegen 0.30 Uhr attackierten mehrere Unbekannte einen 36-Jährigen mit Schlägen, unter anderem mit einem Schlagstock. Auch ein Messer sei zum Einsatz gekommen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten aus der Wohnung. Der Geschädigte, ein 36-jähriger Deutscher, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zwischenzeitlich konnte er diese wieder verlassen.

Nach umfangreichen Ermittlungen gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass sie zwei der bislang unbekannten Täter zweifelsfrei identifizieren konnten. Es handelt sich bei den Beschuldigten um einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 29 Jahren und einen irakischen Staatsangehörigen im Alter von ebenfalls 29 Jahren. Diese konnten zwischen dem 20.03.2026 und dem 26.03.2026 festgenommen werden. Sie wurden jeweils nach ihrer vorläufigen Festnahme beim Amtsgericht Ulm dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die von der Staatsanwaltschaft Ulm beantragten Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung konnten daraufhin vollzogen werden. Die zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

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