Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Über Fahrzeugteil gefahren

Sachschaden entstand an einem Fahrzeug am Dienstag auf der B30 Höhe Mietingen-Baltringen.

Ulm (ots)

Kurz nach 5 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Blechteil auf der B30 in Richtung Ulm. Das lag wohl auf Höhe Baltringen auf dem linken Fahrstreifen. Eine 36-Jährige überfuhr das ca. 30 x 60 cm große gebogene Blech mit ihrem BMW. Dabei wurde der rechte Vorderreifen beschädigt und verlor die Luft. Die Polizei beseitigte die Gefahrenstelle und sicherte das Pannenfahrzeug ab. Sie schätzt den Schaden an dem Auto auf mehrere hundert Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Konkrete Hinweise auf einen Verursacher, der das Fahrzeugteil verloren hatte, liegen nicht vor. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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