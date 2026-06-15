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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Nächtliche Verkehrsunfallflucht verursacht Schäden an zwei Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026 um 02:45 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Ihringen in Höhe der Kreuzung Schlichtengasse zu einem Verkehrsunfall.

Zeugen konnten gegen 02:45 Uhr einen lauten Knall von der Straße hören. Bei Überprüfung vor Ort stellte die Polizei Schäden an einem ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen geparkten Pkw fest, welcher mutmaßlich von einem in Richtung Breisach fahrenden Fahrzeug touchiert wurde. Durch die Kollision wurde der Pkw wiederum auf einen davor geparkten Pkw geschoben.

Aufgrund der Spuren vor Ort wird davon ausgegangen, dass das verursachende Fahrzeug einen grauen Lack hat. Es dürfte einen größeren Schaden auf der Beifahrerseite haben.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall bemerkt haben oder ein Fahrzeug mit entsprechenden Beschädigungen gesichtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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