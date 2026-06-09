Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendieb in einem Einkaufsmarkt

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 08. Juni 2026 gegen 15:00 Uhr wurde ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Pirmasens gemeldet. Ein 58-jähriger Pirmasenser wurde vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er eine Flasche Kräuterlikör aus dem Regal genommen hat und einen Schluck daraus getrunken hat. Anschließend stellte er die Flasche zurück ins Regal. Im Rahmen der Durchsuchung konnte ein Taschenmesser aufgefunden werden, das der Mann in seinem Rucksack während der Tat mitgeführt hatte. Nach Belehrung gab der Mann an, dass er einen Schluck getrunken habe, um den Likör zu probieren. Ihm wurde vom Einkaufsmarkt ein Hausverbot für die Dauer von 3 Monaten ausgesprochen.

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