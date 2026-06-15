Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Sachbeschädigung an der Hugo-Höfler-Realschule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 06.06.2026 auf Sonntag, den 07.06.2026, wurde die Rückseite der Hugo-Höfler-Realschule mit einem großflächigen Graffiti besprüht. Im selben Zeitraum wurde ein Zaunelement des angrenzenden Sportplatzes herausgetreten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

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