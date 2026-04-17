Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete gestern, 16. April 2026, über einen Raub in der Altstadt vom 23. November 2026 und bat um Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6256885).

Ein 27 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen erschien daraufhin auf einer Polizeiwache und gab an, dass er der Mann auf dem Bild sei. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Wir bitten, die Bilder des Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

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