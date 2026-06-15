POL-FR: Albbruck/ Birndorf: Nach Vollbremsung - Mitfahrende leicht verletzt ins Krankenhaus
Freiburg (ots)
Am Freitag, 12.06.2026, gegen 10:45 Uhr musste ein Linienbus in der Einigungsstraße im Albbrucker Ortsteil Birndorf eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit einem Klein-Lkw zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer des Klein-LKW den Linienbus und bog aus dem Felsenbergweg, die Vorfahrt missachtend, in die Einungsstraße ein. Eine 54-jährige Mitfahrerin im Bus, welche sich bereits zum Aussteigen bereit gemacht hatte, kam durch das Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.
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