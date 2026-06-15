PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Birndorf: Nach Vollbremsung - Mitfahrende leicht verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, gegen 10:45 Uhr musste ein Linienbus in der Einigungsstraße im Albbrucker Ortsteil Birndorf eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit einem Klein-Lkw zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer des Klein-LKW den Linienbus und bog aus dem Felsenbergweg, die Vorfahrt missachtend, in die Einungsstraße ein. Eine 54-jährige Mitfahrerin im Bus, welche sich bereits zum Aussteigen bereit gemacht hatte, kam durch das Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:53

    POL-FR: Dettighofen: Auto angefahren- Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.06.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Dettighofen ein geparkter Mercedes beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Sattelauflieger oder ein Lkw Anhänger den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:35

    POL-FR: Breisach: Sachbeschädigung an der Hugo-Höfler-Realschule - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 06.06.2026 auf Sonntag, den 07.06.2026, wurde die Rückseite der Hugo-Höfler-Realschule mit einem großflächigen Graffiti besprüht. Im selben Zeitraum wurde ein Zaunelement des angrenzenden Sportplatzes herausgetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:34

    POL-FR: March Holzhausen: Sachbeschädigung

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, den 14.06.2026, wurden am Wasserhochbehälter in der Buchheimer Straße 1 in March Holzhausen mehrere Sitzmöglichkeiten aus Stein und Holz, sowie ein Mülleimer beschädigt. Die Sitzmöglichkeiten wurden zertrümmert und auf die angrenzenden Felder geworfen. Der Mülleimer wurde angesengt. Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren