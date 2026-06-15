POL-FR: Albbruck: Ausgelaufener Treibstoff auf Tankstellengelände

Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.06.2026, geriet gegen 15:00 Uhr auf der K6563, kurz vor dem Ortseingang Unteralpfen, ein Renault in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Das ausgebrannte Auto wurde durch ...

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