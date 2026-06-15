POL-FR: Albbruck: Ausgelaufener Treibstoff auf Tankstellengelände
Freiburg (ots)
Am Samstag, 13.06.2026 kam es gegen 19:00 Uhr an einer Tankstelle in Albbruck aus bislang unbekannter Ursache zum unkontrollierten Austritt von Kraftstoff. Ein Zeuge konnte den Notausschalter betätigen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz um den Treibstoff zu binden. Zur Ursache kann bislang noch keine Angaben gemacht werden.
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