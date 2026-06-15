PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Ausgelaufener Treibstoff auf Tankstellengelände

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026 kam es gegen 19:00 Uhr an einer Tankstelle in Albbruck aus bislang unbekannter Ursache zum unkontrollierten Austritt von Kraftstoff. Ein Zeuge konnte den Notausschalter betätigen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz um den Treibstoff zu binden. Zur Ursache kann bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:56

    POL-FR: Hausen im Wiesental: Rollerfahrer beschädigt Auto - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Honda Jazz verursachte am Samstag, 13.06.2026 gegen 00.45 Uhr ein unbekannter Rollerfahrer in der Straße "Im Grien". Zuvor soll der Roller die Straße "Im Grien" befahren haben und auf Höhe der Hausnummer 18 mit dem Lenkergriff die rechte Fahrzeugseite des Hondas, welcher entgegengesetzt der Fahrbahn geparkt ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:55

    POL-FR: Albbruck/ Unteralpfen: Fahrzeugbrand

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.06.2026, geriet gegen 15:00 Uhr auf der K6563, kurz vor dem Ortseingang Unteralpfen, ein Renault in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Das ausgebrannte Auto wurde durch ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:54

    POL-FR: Albbruck/ Birndorf: Nach Vollbremsung - Mitfahrende leicht verletzt ins Krankenhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.06.2026, gegen 10:45 Uhr musste ein Linienbus in der Einigungsstraße im Albbrucker Ortsteil Birndorf eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit einem Klein-Lkw zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer des Klein-LKW den Linienbus und bog aus dem Felsenbergweg, die Vorfahrt missachtend, in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren