PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Atzenbach: Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zum Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am Freitag, 12.06.2026 gegen 13.45 Uhr auf der B317 in Zell-Atzenbach. Diese befuhr zuvor ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Mambach. Hinter ihm fuhr ein weißes Baustellen-/ Lieferfahrzeug. Der 50-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Eventuell kam es mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug zum Kontakt, welches weiterfuhr. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche den Sturz des Radfahrers oder die Verkehrssituation beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 14:56

    POL-FR: Albbruck: Ausgelaufener Treibstoff auf Tankstellengelände

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.06.2026 kam es gegen 19:00 Uhr an einer Tankstelle in Albbruck aus bislang unbekannter Ursache zum unkontrollierten Austritt von Kraftstoff. Ein Zeuge konnte den Notausschalter betätigen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz um den Treibstoff zu binden. Zur Ursache kann bislang noch keine Angaben gemacht werden. Medienrückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:56

    POL-FR: Hausen im Wiesental: Rollerfahrer beschädigt Auto - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Honda Jazz verursachte am Samstag, 13.06.2026 gegen 00.45 Uhr ein unbekannter Rollerfahrer in der Straße "Im Grien". Zuvor soll der Roller die Straße "Im Grien" befahren haben und auf Höhe der Hausnummer 18 mit dem Lenkergriff die rechte Fahrzeugseite des Hondas, welcher entgegengesetzt der Fahrbahn geparkt ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:55

    POL-FR: Albbruck/ Unteralpfen: Fahrzeugbrand

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.06.2026, geriet gegen 15:00 Uhr auf der K6563, kurz vor dem Ortseingang Unteralpfen, ein Renault in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt. Das ausgebrannte Auto wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren