Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Atzenbach: Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zum Unfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am Freitag, 12.06.2026 gegen 13.45 Uhr auf der B317 in Zell-Atzenbach. Diese befuhr zuvor ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Mambach. Hinter ihm fuhr ein weißes Baustellen-/ Lieferfahrzeug. Der 50-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Eventuell kam es mit dem hinter ihm fahrenden Fahrzeug zum Kontakt, welches weiterfuhr. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche den Sturz des Radfahrers oder die Verkehrssituation beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

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