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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer kommt auf der L 283 von der Fahrbahn ab

Ueckermünde LK V-G (ots)

Am 17.05.2026 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L283 zwischen Hintersee 
und Glashütte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer mit seinem Motorrad Suzuki die L283 aus Richtung 
Hintersee kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Hierbei kam der 
Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter 
Ursache nach links von der Fahrbahn ab, verlor in der Nebenanlage die
Kontrolle über das Kraftfahrzeug und stürzte.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht 
lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankhaus verbracht. Das
Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Der 
Gesamtschaden wird auf ca. 4.000EUR geschätzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 
Fahrzeugführer nicht die erforderliche Führerscheinklasse besitzt. Es
wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis 
eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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