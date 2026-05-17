Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer kommt auf der L 283 von der Fahrbahn ab

Ueckermünde LK V-G (ots)

Am 17.05.2026 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L283 zwischen Hintersee und Glashütte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Motorrad Suzuki die L283 aus Richtung Hintersee kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Hierbei kam der Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, verlor in der Nebenanlage die Kontrolle über das Kraftfahrzeug und stürzte. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Krankhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht die erforderliche Führerscheinklasse besitzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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