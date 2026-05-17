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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Torgelow (LK Vorpommern- Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 16.05.2026, gegen 22:40 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle 
Vorpommern-Greifswald über den Brand einer Garage in der Straße "Am 
Keilergrund" in Torgelow informiert. Bei Eintreffen von Feuerwehr und
Polizei brannte die Garage in voller Ausdehnung und die Flammen haben
bereits auf zwei angrenzende Garagen übergegriffen. Zur 
Brandbekämpfung waren 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
Torgelow eingesetzt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf
ca. 4.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu
keinem Zeitpunkt in Gefahr. 
Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des 
Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Auf Weisung der
Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kommt am 17.05.26 ein 
Brandursachenermittler zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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