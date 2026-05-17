Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Torgelow (LK Vorpommern- Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 16.05.2026, gegen 22:40 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über den Brand einer Garage in der Straße "Am Keilergrund" in Torgelow informiert. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte die Garage in voller Ausdehnung und die Flammen haben bereits auf zwei angrenzende Garagen übergegriffen. Zur Brandbekämpfung waren 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow eingesetzt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kommt am 17.05.26 ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

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