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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es in der Helmut-Just-Straße in 
Neubrandenburg zum Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Bei
Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bestätigte sich 
der Sachverhalt. In dem 12-geschossigen Gebäude wurde durch bislang 
unbekannte Täter an fünf unterschiedlichen Stellen Unrat angezündet. 
Zur Brandbekämpfung waren Kameraden der Berufsfeuerwehr 
Neubrandenburg und der Freiwilligen Feuerwehren Neubrandenburg 
Oststadt und Innenstadt eingesetzt. Sie konnten die Feuer schnell 
löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile
verhindern. Während der Löscharbeiten wurden zwei Personen auf dem 
Dach des Gebäudes festgestellt, welche aufgrund der Brände das 
Gebäude nicht verlassen konnten. Die 17 und 25 Jahre alten männlichen
Personen wurden durch die Kameraden der Feuerwehr unverletzt vom 
Gebäudedach gerettet.  
Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung 
aufgenommen. Ob die beiden Geretteten für diese Tat verantwortlich 
sind, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein 
geschätzter Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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