Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 16.05.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es in der Helmut-Just-Straße in Neubrandenburg zum Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. In dem 12-geschossigen Gebäude wurde durch bislang unbekannte Täter an fünf unterschiedlichen Stellen Unrat angezündet. Zur Brandbekämpfung waren Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg und der Freiwilligen Feuerwehren Neubrandenburg Oststadt und Innenstadt eingesetzt. Sie konnten die Feuer schnell löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Während der Löscharbeiten wurden zwei Personen auf dem Dach des Gebäudes festgestellt, welche aufgrund der Brände das Gebäude nicht verlassen konnten. Die 17 und 25 Jahre alten männlichen Personen wurden durch die Kameraden der Feuerwehr unverletzt vom Gebäudedach gerettet. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Ob die beiden Geretteten für diese Tat verantwortlich sind, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000EUR.

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