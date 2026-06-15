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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Betoneinrichtung zur Grundwasserüberwachung beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Betoneinrichtung zur Grundwasserüberwachung wurde von Unbekannten zwischen Dienstag, 09.06.2026, 10.00 Uhr und Freitag, 12.06.2026, 11.40 Uhr, auf dem Parkplatz beim Schwimmbad in der Schlattholzstraße beschädigt. Vermutlich wurde mit der Vorderseite eines Kraftfahrzeuges dagegen gefahren und diese so aus ihrer Verankerung gebrochen und funktionsunfähig gemacht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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