Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Verkehrsinsel beschädigt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer die L 161 von Ettikon in Richtung Rheinheim. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel in Kadelburg, wodurch sein BMW stark beschädigt wurde. Mit luftleerem Reifen setzte er die Fahrt in Richtung Rheinheim fort, wo er in der Rheintalstraße die Kontrolle über seinen BMW verlor und erneut verunfallte. Am BMW dürfte ein Totalschaden von ungefähr 35.000 Euro entstanden sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Alkoholeinfluss und eine Drogenintoxikation festgestellt. Eine Blutentnahme und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch die Fahrweise des BMW gefährdet oder geschädigt wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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