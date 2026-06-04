Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 79-jähriger Mann in Saarbrücken ausgeraubt

Saarbrücken (ots)

Am Nachmittag des 03.06.26, mittwochs, parkt ein 79-jähriger Mann aus Saarbrücken sein Fahrzeug im Parkhaus am Rathaus in der Kaltenbachstraße in der Saarbrücker City. Gegen 21 Uhr begibt sich der Mann an einen Parkscheinautomaten, wo er durch den Täter in ein Gespräch verwickelt wird. Plötzlich versucht dieser ihm die Geldbörse zu entreißen. Der Geschädigte versucht zu flüchten, wird jedoch vom Täter eingeholt und zu Boden gestoßen. Anschließend flüchtet der Täter mitsamt der Geldbörse (darin befand sich ein höherer Bargeldbetrag) in Richtung St. Johanner Markt. Das 79-jährige Opfer wird durch den Sturz im Gesicht schwer verletzt und muss anschließend stationär in einem Saarbrücker Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen der Tat leisten zunächst erste Hilfe, verständigen die Polizei und können den Täter wie folgt beschreiben:

ca. 180 cm groß, kräftige Statur, europäisches Aussehen, deutschsprachig, ungepflegtes Erscheinungsbild, zusammengerollte Isomatte auf dem Rücken getragen.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681-9321-233.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell