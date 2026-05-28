Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen nach Verkehrsunfall in Saarbrücken gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein LKW die BAB 620 in Fahrtrichtung Mannheim und führte zwischen der Malstatter Brücke und der Westspange einen Fahrstreifenwechsel durch. Hierbei kollidierte er mit einem silbernen Kleinwagen, welcher sich zum Unfallzeitpunkt rechts neben dem Lkw befunden hat. In Folge des Unfallgeschehens musste ein herannahender Motorradfahrer so stark abbremsen, dass er zu Fall kam und hierbei mindestens leicht verletzt wurde.

Der silberne Kleinwagen entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bislang ist nicht bekannt, ob der Kleinwagen beschädigt oder Insassen verletzt worden sind.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem unbekannten Fahrzeug oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

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