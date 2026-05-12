POL-SBR-STADT: Löschung der Personenfahndung nach dem Jugendlichen Leon S.

Saarbrücken-St. Johann (ots) - Am Samstag, 09.05.2026, gegen 20:23 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Scheidter Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 33 geriet der unbekannte Pkw in den Gegenverkehr, woraufhin der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen musste. Infolge dessen kam es zur Kollision mit zwei am ...

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