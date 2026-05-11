Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-jährigen Leon Alexander Schneider aus Saarbrücken

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Saarbrücken (ots)

Bereits seit Mittwoch, 18. März 2026, 20:00 Uhr, ist der 15-jährige Leon Alexander Schneider von seinem Zuhause in Saarbrücken-Brebach abgängig. Seitdem ist sein genauer Aufenthaltsort unbekannt.

Der 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- 1,63m groß - schlanke Statur - dunkelblonde lockige Haare - blaue Augen

Als er letztmalig gesehen wurde, war er bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose von Adidas, einer schwarzen Sweatjacke sowie weißen Sneakern der Marke Louis Vuitton.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden des vermissten Jugendlichen, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/93210 entgegen.

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