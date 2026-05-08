Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen aus Saarbrücken
Saarbrücken (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem vermissten 13-Jährigen aus Saarbrücken(siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 07.05.2026) kann eingestellt werden.
Der Junge wurde wohlbehalten angetroffen.
Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.
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