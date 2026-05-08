Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem vermissten 13-Jährigen aus Saarbrücken(siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 07.05.2026) kann eingestellt werden.

Der Junge wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell