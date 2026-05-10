Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen nach Unfallflucht in Saarbrücken-St.Johann gesucht

Saarbrücken-St. Johann (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 20:23 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Scheidter Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 33 geriet der unbekannte Pkw in den Gegenverkehr, woraufhin der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen musste. Infolge dessen kam es zur Kollision mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000EUR.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrer bzw. dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer: 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.

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