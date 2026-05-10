PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen nach Unfallflucht in Saarbrücken-St.Johann gesucht

Saarbrücken-St. Johann (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 20:23 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Scheidter Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 33 geriet der unbekannte Pkw in den Gegenverkehr, woraufhin der Fahrer des entgegenkommenden Pkw nach rechts ausweichen musste. Infolge dessen kam es zur Kollision mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000EUR.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrer bzw. dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer: 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren