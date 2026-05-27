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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugen nach Unfallflucht auf der BAB 6 zwischen Bischmisheim und Brebach-Fechingen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 27.05.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. In Höhe des Rastplatzes Bischmisheim überholte dieser einen 51 Jahre alten Mann, welcher ebenfalls mit seinem Pkw auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Bei diesem Überholmanöver musste der 51-jährige Fahrzeugführer dem Überholenden ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge kollidierte er am Fahrbahnrand mit mehreren Verkehrszeichen und schlussendlich mit einem Baum. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Saarbrücken fort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Fahrer bzw. dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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