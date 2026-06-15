Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Einbruch in Kiosk

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026 in der Zeit zwischen 01:30 bis 8:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände des Freibades in Jestetten und verschaffte sich dort gewaltsam Zutritt zum Kiosk- und Technikgebäude. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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