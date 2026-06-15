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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall in der Basler Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Friedrichstraße befuhr am Samstag, 13.06.2026 gegen 20.45 Uhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem BMW und beabsichtigte an der Ampelanlage in die Basler Straße einzubiegen. Nachdem er sein Fahrzeug beschleunigt hatte verlor er die Kontrolle darüber und kollidierte mit einer dortigen Straßenmauer und einem Verkehrsschild. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 30.000 Euro. Der Sachschaden an der Mauer und dem Verkehrsschild ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Angaben bezüglich der Fahrweise des BMWs im Bereich der Unfallstellen machen können. Diese werden gebeten, sich zu melden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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