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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung am Gebäude "Nordlicht"

Rostock (ots)

In der Nacht vom 09.05.2026 auf den 10.05.2026 kam es am Gebäude "Nordlicht" in der Ratzeburger Straße 8 im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag meldete sich kurz vor Mitternacht ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er von seinem Balkon aus ein Feuer auf dem Dach des Gebäudes wahrnehmen könne. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr Rostock begaben sich zum Einsatzort.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits über das Vordach in den Vorraum ausgebreitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden.

Am heutigen Tag suchten Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rostock den Brandort auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Unbekannte Täter brachten nach bisherigen Erkenntnissen einen brennenden Gegenstand auf das Vordach des Gebäudes, von wo aus sich das Feuer über das Dach in das Objekt ausbreitete.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Rostock bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht im Bereich der Ratzeburger Straße 8 in Rostock-Lichtenhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock unter 0381 4916-1616, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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