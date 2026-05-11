Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Graffiti-Schmierereien

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen können. Nach ersten Erkenntnissen soll der junge Mann gegen 01:00 Uhr eine Wand der sich noch im Bau befindlichen Unterführung des Ludwigsluster Bahnhofs beschmiert haben. Nach einem konkreten Zeugenhinweis wurde der Tatverdächtige in der Unterführung in der Rudolf-Tarnow Straße von den alarmierten Polizeikräften festgestellt. Der Mann versuchte zunächst fußläufig zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Beamten gestellt werden. Bei dem 22-Jährigen fand die Polizei unter anderem neun Farbspraydosen in einem mitgeführten Rucksack, die augenscheinlich zur Tat benutzt wurden. Diese wurden ebenso wie die Oberbekleidung mit Farbanhaftungen und die Handschuhe des Mannes beschlagnahmt. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. Gegen den jungen Deutschen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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