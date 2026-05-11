Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 60-Jähriger schwebt nach Sturz mit Pedelec in Lebensgefahr

Stäbelow/ Landkreis Rostock (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Stäbelow im Landkreis Rostock, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Sturz schwerste Verletzungen zuzog.

Der 60-jährige Radfahrer wurde gegen 18:50 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin auf der Fahrbahn liegend festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits bewusstlos.

Anhand der Spurenlage vor Ort ist zu vermuten, dass der 60-Jährige aus Richtung Satower Straße in Fahrtrichtung Forstwiese unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann auf Höhe eines dortigen Baufachmarktes zum Sturz. Hierbei zog sich der Pedelec-Fahrer schwerste Verletzungen zu, die als lebensgefährlich eingestuft wurden. Er wurde für die weitere medizinische Versorgung umgehend in eine Rostocker Klinik verbracht.

Aufgrund des bislang unklaren Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines DEKRA-Sachverständigen an. Das Pedelec wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt und zur Begutachtung zur DEKRA Prüfstelle verbracht. Ebenso wird die Sporttracking-Uhr des Verunfallten einer technischen Auswertung unterzogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern indes noch an.

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