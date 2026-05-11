Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 40 Wildunfälle am Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim- Polizei appelliert zur defensiven Fahrweise

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

Zwischen Freitag- und Montagmorgen ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim insgesamt 40 Wildunfälle. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch kam es zu Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen, die im Einzelfall mehrere Tausend Euro betrugen. Die Unfälle ereigneten sich unter anderem bei Dabel, Dersenow, Friedrichsruhe und Pinnow.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim insgesamt 3.301 Wildunfälle, bei denen 50 Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt wurden. Das entspricht durchschnittlich etwa neun Wildunfällen pro Tag. Mit den registrierten 40 Unfälle in 72 Stunden liegt aktuelle die Zahl deutlich über dem Durchschnittswert.

Angesichts der erhöhten Wildwechsel-Aktivität appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise:

- Geschwindigkeit insbesondere an Waldstücken und bekannten Wildwechseln reduzieren - "Wildwechsel" Warnschilder beachten - Bei Wild am Straßenrand: abbremsen, hupen und ggf. Fernlicht abblenden - Keine Ausweichmanöver durchführen

Laut Statistik ereignen sich die meisten Wildunfälle in den frühen Abend- und Morgenstunden.

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