POL-HRO: Beendigung der Vermisstensuche nach 46-Jähriger aus Rostock

Güstrow (ots) - Die 14-jährige Vermisste aus Güstrow, die seit dem 08.05. auch über die Öffentlichkeit gesucht wurde, ist wohlbehalten in ihre Wohneinrichtung zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst ...

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