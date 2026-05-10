POL-HRO: Beendigung der Suche nach 14-Jähriger aus Güstrow
Güstrow (ots)
Die 14-jährige Vermisste aus Güstrow, die seit dem 08.05. auch über die Öffentlichkeit gesucht wurde, ist wohlbehalten in ihre Wohneinrichtung zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
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