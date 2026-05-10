POL-HRO: Beendigung der Suche nach 14-Jähriger aus Güstrow

Rostock (ots) - Seit dem heutigen 9. Mai 2026 wird eine 20-jährige Frau in Rostock vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 13 Uhr im Bereich der Universitätsklinik in der Schillingallee im Hansaviertel gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der akut eigengefährdeten Frau. Ein Foto der ...

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