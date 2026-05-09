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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach in Rostock vermisster 20-Jähriger

Rostock (ots)

Seit dem heutigen 9. Mai 2026 wird eine 20-jährige Frau in Rostock vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 13 Uhr im Bereich der Universitätsklinik in der Schillingallee im Hansaviertel gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der akut eigengefährdeten Frau.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www .polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=220003&processor=processor.sa.pr essemitteilung

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 180 cm groß
   - kräftige Gestalt
   - dunkle, lange Haare mit blonden Strähnen, zum Zopf gebunden
   - bekleidet mit Jogginghose und rosa Pullover

Da die Vermisste ursprünglich aus dem Raum Hamburg stammt, ist nicht auszuschließen, dass sie sich dorthin begibt, möglicherweise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Personen, die die Vermisste seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock unter 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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