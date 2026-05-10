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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach in Rostock vermisster 46-Jähriger

Rostock (ots)

Seit den späten Abendstunden des 09.05.2026 wird eine 46-jährige Frau
aus Rostock vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Lichtenhagen unter der 
Telefonnummer: 0381/77070, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de
oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. 

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link 
https://t1p.de/kbth0, der zur Internetseite der Landespolizei M-V 
führt. 

Kjell Kasbohm
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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