POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach in Rostock vermisster 46-Jähriger
Rostock (ots)
Seit den späten Abendstunden des 09.05.2026 wird eine 46-jährige Frau aus Rostock vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Lichtenhagen unter der Telefonnummer: 0381/77070, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/kbth0, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. Kjell Kasbohm Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
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