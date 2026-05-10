Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach in Rostock vermisster 46-Jähriger

Rostock (ots)

Seit den späten Abendstunden des 09.05.2026 wird eine 46-jährige Frau aus Rostock vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Lichtenhagen unter der Telefonnummer: 0381/77070, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/kbth0, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. Kjell Kasbohm Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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