Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L11 zwischen Penzin und Jürgenshagen

Jürgenshagen (ots)

Am 08.05.2026 gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der L11 zwischen Penzin und Jürgenshagen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem Mercedes-Benz Vito die Kreisstraße 15 aus Richtung Reinsdorf kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße 11. An der Einmündung zur L11 missachtete der Fahrzeugführer beim Abbiegevorgang die Vorfahrt eines VW Transporters. Dessen Fahrer musste ausweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW Tourer. Die vier Insassen des BMW Tourer wurden verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, die anderen drei Personen wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Fahrer des Mercedes-Benz sowie der Fahrer des VW Transporters blieben unverletzt. Die am Unfall beteiligten beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

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