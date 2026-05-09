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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L11 zwischen Penzin und Jürgenshagen

Jürgenshagen (ots)

Am 08.05.2026 gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der L11 zwischen 
Penzin und Jürgenshagen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren 
verletzten Personen und hohem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer mit einem Mercedes-Benz Vito die Kreisstraße 15 aus 
Richtung Reinsdorf kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße 11. An 
der Einmündung zur L11 missachtete der Fahrzeugführer beim 
Abbiegevorgang die Vorfahrt eines VW Transporters. Dessen Fahrer 
musste ausweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr. In der Folge 
kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW Tourer.

Die vier Insassen des BMW Tourer wurden verletzt. Eine Person erlitt 
schwere Verletzungen, die anderen drei Personen wurden leicht 
verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. 
Der Fahrer des Mercedes-Benz sowie der Fahrer des VW Transporters 
blieben unverletzt.

Die am Unfall beteiligten beiden Fahrzeuge waren nicht mehr 
fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro 
geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die 
Fahrbahn für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle PP Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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