Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L13 bei Ziesendorf

Rostock (ots)

Kurz nach 13:30 Uhr kam es am heutigen Tag auf der L13 kurz hinter dem Ortsausgang Ziesendorf in Fahrtrichtung Schwaan zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Demnach kam es zum Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge. Eine 74-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeuginsassen des zweiten PKWs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Laut Zeugenaussagen soll die 74-Jährige mit ihrem PKW zuvor aus Richtung Schwaan kommend in Fahrtrichtung Ziesendorf unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang in den Gegenverkehr geraten sein. Zur weiteren Erhellung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA durch die zuständige Staatsanwaltschaft angefordert und kam vor Ort zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 30.000,- EUR. Die Unfallstelle war Aufgrund der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Beräumung der Unfallstelle bis kurz vor 17:00 Uhr voll gesperrt. Mittlerweile ist die Unfallstelle vollständig beräumt. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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