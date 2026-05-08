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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L13 bei Ziesendorf

Rostock (ots)

Kurz nach 13:30 Uhr kam es am heutigen Tag auf der L13 kurz hinter 
dem Ortsausgang Ziesendorf in Fahrtrichtung Schwaan zu einem 
tödlichen Verkehrsunfall. Demnach kam es zum Zusammenstoß zweier sich
entgegenkommender Fahrzeuge. Eine 74-jährige Fahrzeugführerin wurde 
in ihrem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 
beiden Fahrzeuginsassen des zweiten PKWs wurden schwer verletzt in 
umliegende Krankenhäuser verbracht.

Laut Zeugenaussagen soll die 74-Jährige mit ihrem PKW zuvor aus 
Richtung Schwaan kommend in Fahrtrichtung Ziesendorf unterwegs 
gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Ortseingang 
in den Gegenverkehr geraten sein. 

Zur weiteren Erhellung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger 
der DEKRA durch die zuständige Staatsanwaltschaft angefordert und kam
vor Ort zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort geborgen werden. Der 
Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 30.000,- EUR. Die 
Unfallstelle war Aufgrund der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme 
und der Beräumung der Unfallstelle bis kurz vor 17:00 Uhr voll 
gesperrt. Mittlerweile ist die Unfallstelle vollständig beräumt.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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