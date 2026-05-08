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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei prüft verdächtiges Ansprechen von Kindern in Wittenförden

Wittenförden (ots)

Die Polizei in Wittenförden ging in den vergangenen Tagen Hinweisen nach, wobei ein 60-jähriger Mann Kinder verdächtig angesprochen haben soll.

In den umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte der Mann, der zuvor in Norwegen lebte, angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Demnach konnten keine Anzeichen für ein strafbares Handeln des Mannes erkannt werden. In einem klärenden Gespräch wurde ihm normgerechtes Verhalten aufgezeigt und die Konsequenzen bei möglichen Straftaten verdeutlicht.

In dem Zusammenhang zeigte der Mann mehrere Sachverhalte an, in denen er von Anwohnern bedrängt und bedroht worden sei.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft die vorliegenden Sachverhalte mit äußerster Sorgfalt. Daher ist es in diesen Fällen von besonderer Bedeutung, die Polizei bei vorliegenden Hinweisen unverzüglich zu informieren.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde der Sachverhalt in den Sozialen Medien und Messenger-Diensten thematisiert. Ein Verbreiten nicht verifizierter Informationen führt mitunter zu großer Verunsicherung bei Eltern und Kinder. Darum bittet die Polizei eindringlich, mit derart sensiblen Sachverhalten sowie der Veröffentlichung personenbezogener Daten besonders verantwortungsvoll umzugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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