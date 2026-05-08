Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der A24 nach Unfall im Baustellenbereich

Bandenitz/Stolpe (ots)

In der Nacht zu Freitag musste die A24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin voll gesperrt werden, nachdem ein PKW in einem Baustellenbereich verunfallte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr gegen 23:30 Uhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in den einspurigen Baustellenbereich auf Höhe Neu Zachun, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit überfuhr er mehrere Warnbaken und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke.

Sowohl der Autofahrer als auch die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Wiederherstellung der Baustellenabsicherung musste die Richtungsfahrbahn Berlin für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

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