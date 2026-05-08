PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der A24 nach Unfall im Baustellenbereich

Bandenitz/Stolpe (ots)

In der Nacht zu Freitag musste die A24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin voll gesperrt werden, nachdem ein PKW in einem Baustellenbereich verunfallte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr gegen 23:30 Uhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW in den einspurigen Baustellenbereich auf Höhe Neu Zachun, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit überfuhr er mehrere Warnbaken und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke.

Sowohl der Autofahrer als auch die drei weiteren Insassen blieben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Wiederherstellung der Baustellenabsicherung musste die Richtungsfahrbahn Berlin für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:13

    POL-HRO: Fahrgast verletzt sich in Bad Doberaner Linienbus nach Gefahrenbremsung

    Bad Doberan/ Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:15 Uhr in der Beethovenstraße in Bad Doberan zu einem Verkehrsunfallgeschehen in der Folge sich eine Businsassin leicht verletzte. Demnach wollte der 38-jähriger Fahrer eines Linienbusses den Bereich einer Haltestelle verlassen und in den Fließverkehr einfahren wollte. Der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 09:44

    POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat in Schwerin

    Schwerin (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am gestrigen Abend einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen. Ein Hinweisgeber beobachtete von seinem Balkon aus einen jungen Mann, der mit einer Sturmhaube maskiert ein Graffiti mit schwarzer Farbe an einen Garagenkomplex in der Flensburger Straße sprühte. Daraufhin informierte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren