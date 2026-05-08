Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat in Schwerin

Schwerin (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am gestrigen Abend einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen. Ein Hinweisgeber beobachtete von seinem Balkon aus einen jungen Mann, der mit einer Sturmhaube maskiert ein Graffiti mit schwarzer Farbe an einen Garagenkomplex in der Flensburger Straße sprühte. Daraufhin informierte er umgehend die Polizei.

Dank der schnellen Alarmierung sowie einer detaillierten Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften des Polizeihauptrevieres Schwerin in Zusammenarbeit mit Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes, einen Tatverdächtigen in der Kieler Straße festzustellen und zu kontrollieren.

Bei dem 18-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurden eine Spraydose sowie Handschuhe sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der junge Mann mutmaßlich ein weiteres Graffiti an einem Stromverteilerkasten im Bereich der Flensburger Straße angebracht hatte.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die gezeigte Zivilcourage sowie die unverzügliche Information über den Notruf der Polizei. Dieser Hinweise hat maßgeblich zur Aufklärung des Falls beigetragen.

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