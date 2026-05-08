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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrgast verletzt sich in Bad Doberaner Linienbus nach Gefahrenbremsung

Bad Doberan/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:15 Uhr in der Beethovenstraße in Bad Doberan zu einem Verkehrsunfallgeschehen in der Folge sich eine Businsassin leicht verletzte. Demnach wollte der 38-jähriger Fahrer eines Linienbusses den Bereich einer Haltestelle verlassen und in den Fließverkehr einfahren wollte. Der Fahrzeugführer eines VW übersah oder ignorierte dies und fuhr an dem Bus vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei prallte ein 63-jähriger Fahrgast gegen eine Scheibe und zog sich u.a. Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Fahrzeugführer des PKW entfernte sich indes von der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Verkehrsunfallflucht sowie wegen des entsprechenden Verstoßes in der Straßenverkehrsordnung. Demnach ist in §20 Abs. 5 StVO geregelt, dass Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbussen das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen ist, sofern sie dieses anzeigen. Wenn nötig, müssen andere Fahrzeuge warten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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