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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Rostock (ots)

Am gestrigen Tag haben sich zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim ereignet, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 09.20 Uhr kam an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein auf der K 4 eine 19-jährige Fahrerin mit einem Ford aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die junge Fahrerin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die K4 bei Leisterförde musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Geprüft wird hierbei auch, ob ein gesundheitliches Problem der jungen Frau mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte.

In den Nachmittagsstunden verunfallte auf der K125 bei Lübz ein mit zwei Personen besetztes Quad. Wie aus der aktuellen Erkenntnislage hervorgeht sei das Fahrzeug gegen 16.15 Uhr aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in Richtung Gischow nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im angrenzenden Straßengraben überschlagen. Die 40-jährige Mitfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 43-jährige Fahrer des Quads bleib augenscheinlich unverletzt, wurde dennoch vorsorglich mittels Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Quad musste abgeschleppt werden. Es war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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