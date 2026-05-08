Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Geldbörsen aus Einkaufswagen gestohlen

Parchim/Grabow/Hagenow/Wittenburg (ots)

Taschendiebe haben am gestrigen Vormittag insgesamt fünf Geldbörsen von Kundinnen aus Einkaufswagen gestohlen. Tatorte waren in allen Fällen Lebensmittelgeschäfte in verschiedenen Orten des Landkreises Ludwigsust-Parchim.

In Parchim stahlen unbekannte Täter gestern gegen 11:55 Uhr aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse einer 88-jährigen Frau. Neben persönlichen Papieren befand sich in dem Portemonnaie Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro. Als nur wenige Minuten später die Sperrung der gestohlenen Geldkarte bei ihrem Bankinstitut veranlasst werden sollte, wurde der älteren Dame mitgeteilt, dass bereits eine Abbuchung von 2000 Euro erfolgt war.

In Grabow haben unbekannte Täter in einem Discounter binnen einer Stunde in zwei Fällen Geldbörsen aus Handtasche von älteren Damen entwendet. Unbekannte Taschendiebe schlugen am Vormittag auch in Wittenburg und Hagenow in Discountern zu und erlangten unberechtigt Geldbörsen älterer Kundinnen. Die Täter erbeuteten in allen Fällen Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden durch die zuständigen Polizeireviere aufgenommen.

Zum Schutz vor Taschendieben weist die Polizei in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin:

- Wertgegenstände wie Geldbörsen oder Handtaschen möglichst körpernah tragen (Innentasche der Oberbekleidung) - Handtaschen und Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt lassen - Nur so viel Bargeld mitnehmen, wie nötig

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