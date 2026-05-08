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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige nach PKW-Diebstahl

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend entwendeten zwei junge Männer im Rahmen einer Probefahrt einen Audi A4. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug noch in derselben Nacht auffinden und zwei Tatverdächtige stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bot ein 61-jähriger Geschädigter aus Schwerin seinen Audi A4 zum Verkauf an. Zwei 18-jährige deutsche Tatverdächtige bekundeten Interesse an dem Fahrzeug, woraufhin eine gemeinsame Probefahrt vereinbart wurde. Während der Fahrt gelang es den jungen Männern unter einem Vorwand, den Fahrzeughalter zum Aussteigen zu bewegen. Diesen Moment nutzten die Tatverdächtigen gegen 21:30 Uhr aus, um sich mit dem Fahrzeug in zunächst unbekannte Richtung zu entfernen.

Der 61-Jährige informierte umgehend die Polizei. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Im Verlauf der Nacht stellten Einsatzkräfte den Audi jedoch in der Von-Stauffenberg-Straße in Schwerin fest. Durch bereits vorliegende Hinweise konnten die Polizeibeamten schließlich zwei Tatverdächtige ausfindig machen. Der Audi wurde zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf weitere Straftaten. So war der Audi bereits außer Betrieb gesetzt und nicht zugelassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten die Tatverdächtigen entwendete Kennzeichen zur Probefahrt mit, die mit Wissen des Fahrzeughalters am Audi angebracht worden seien. Daher wird nun auch wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die beiden 18-Jährigen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren und zumindest einer der Tatverdächtigen unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sei. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Auch gegen den 61-jährigen Fahrzeughalter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wird nach derzeitigen Erkenntnissen unter anderem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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