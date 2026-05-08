Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB24

Wittenburg (ots)

Am 08.05.2026 gegen 16:25 Uhr kam es auf der BAB24 kurz hinter der Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter. Hierbei wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Hagenow verbracht. Aufgrund der tiefstehenden Sonne habe der Fahrzeugführer des PKW den Kleintransporter übersehen und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden, welcher aktuell auf etwa 15.000,00 Euro geschätzt wird. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die BAB24 war während der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Enno Gleue Polizeikommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

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