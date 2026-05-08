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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB24

Wittenburg (ots)

Am 08.05.2026 gegen 16:25 Uhr kam es auf der BAB24 kurz hinter der 
Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Hamburg zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter. Hierbei
wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung 
in das Krankenhaus nach Hagenow verbracht.

Aufgrund der tiefstehenden Sonne habe der Fahrzeugführer des PKW den 
Kleintransporter übersehen und fuhr auf diesen auf.

Es entstand Sachschaden, welcher aktuell auf etwa 15.000,00 Euro 
geschätzt wird. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und mussten 
durch Abschleppdienste geborgen werden. Die BAB24 war während der 
Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Enno Gleue
Polizeikommissar
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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