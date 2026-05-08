POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Güstrow
Güstrow (ots)
Seit dem 29.04.2026 wird eine 14-jährige aus einer Güstrower Wohneinrichtung vermisst. Da die Suchmaßnahmen der Polizei bisher ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Details, persönliche Daten und ein Lichtbild entnehmen sie bitte folgendem Link: https://t1p.de/b7pq9 Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
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