POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Güstrow

Rostock (ots) - Kurz nach 13:30 Uhr kam es am heutigen Tag auf der L13 kurz hinter dem Ortsausgang Ziesendorf in Fahrtrichtung Schwaan zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Demnach kam es zum Zusammenstoß zweier sich entgegenkommender Fahrzeuge. Eine 74-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeuginsassen des zweiten PKWs wurden schwer verletzt in ...

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