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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Güstrow

Güstrow (ots)

Seit dem 29.04.2026 wird eine 14-jährige aus einer Güstrower 
Wohneinrichtung vermisst. Da die Suchmaßnahmen der Polizei bisher 
ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei nun dringend um Hilfe aus der
Bevölkerung.

Details, persönliche Daten und ein Lichtbild entnehmen sie bitte 
folgendem Link:

https://t1p.de/b7pq9

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier 
Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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