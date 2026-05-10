POL-HRO: Vermisstensuche eines Jugendlichen in Hagenow
Hagenow (ots)
Seit dem 08.05. wird ein 14-jähriger Junge aus Hagenow vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Hagenow unter 03883631224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
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