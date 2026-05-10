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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche eines Jugendlichen in Hagenow

Hagenow (ots)

Seit dem 08.05. wird ein 14-jähriger Junge aus Hagenow vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Hagenow unter 03883631224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/hysu2

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.05.2026 – 12:33

    POL-HRO: Beendigung der Suche nach 14-Jähriger aus Güstrow

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  • 10.05.2026 – 04:23

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    Rostock (ots) - Seit den späten Abendstunden des 09.05.2026 wird eine 46-jährige Frau aus Rostock vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Lichtenhagen unter der Telefonnummer: 0381/77070, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/kbth0, ...

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  • 09.05.2026 – 18:26

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach in Rostock vermisster 20-Jähriger

    Rostock (ots) - Seit dem heutigen 9. Mai 2026 wird eine 20-jährige Frau in Rostock vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 13 Uhr im Bereich der Universitätsklinik in der Schillingallee im Hansaviertel gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der akut eigengefährdeten Frau. Ein Foto der ...

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