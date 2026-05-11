Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen - Einbrüche in Dierkow-Ost und Brinckmansdorf

Rostock (ots)

Am Sonnabend, dem 09.Mai 2026, wurden der Polizei in Rostock zwei Einbrüche in Einfamilienhäusern gemeldet. Ob zwischen beiden Taten in Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 05:30 Uhr meldete sich ein Anwohner aus dem Lewarkweg im Rostocker Stadtteil Dierkow-Ost bei der Polizei und teilte mit, soeben einen Einbrecher in seinem Wohnhaus auf frischer Tat überrascht zu haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Haus eingedrungen. Der Bewohner wurde durch verdächtige Geräusche geweckt und traf im Haus auf den mutmaßlichen Einbrecher.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Kleingartenanlage Zingelwiese. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 bis 175 cm groß - kurze schwarze Haare - schwarzer Bart - dunkel gekleidet

Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei am selben Tag gegen 10:00 Uhr gemeldet. Ein Anwohner aus dem Wilhelm-Facklam-Weg im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf teilte mit, dass unbekannte Täter in seine Doppelhaushälfte eingebrochen waren. Die Bewohner hatten das Haus nach eigenen Angaben am Vorabend gegen 19:30 Uhr verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Schränke durchsucht und verschiedene Gegenstände entwendet. Angaben zum Sach- und Stehlschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Lewarkwegs, der Kleingartenanlage Zingelwiese oder des Wilhelm-Facklam-Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, über die Onlinewache Mecklenburg-Vorpommern oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wie sich Häuser und Wohnungen wirksam gegen Einbruch schützen lassen, erklärt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort kostenlos und individuell zu mechanischen sowie elektronischen Sicherungsmöglichkeiten beraten lassen. Anfragen können telefonisch unter 0381-49163130 oder per E-Mail an sbe-praevention-pi.rostock@polmv.de gerichtet werden.

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