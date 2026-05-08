Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisster 11-Jähriger wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Donnerstag, 07. Mai 2026, vermisste 11-Jährige aus Aßlar konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

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