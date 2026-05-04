Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 13- Jähriger Vermisster aus Gießen wohlbehalten zurückgekehrt

Gießen (ots)

Der seit Sonntag, 03. Mai 2026, 20.15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Gießen ist wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit weider zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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