Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 13- Jähriger Vermisster aus Gießen wohlbehalten zurückgekehrt
Gießen (ots)
Der seit Sonntag, 03. Mai 2026, 20.15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Gießen ist wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit weider zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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