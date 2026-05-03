Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 13-Jährige Zhikal Razin aus Butzbach vermisst

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Gießen (ots)

Seit Sonntag, 03. Mai 2026 gg. 16.30 Uhr wird die 13-Jährige Zhikal Razin aus ihrer Wohngruppe vermisst. Z. Razin ist ca. 160 cm groß, schlank und trägt lange schwarze Haare. Bekleidet ist sie mit einem langen Mantel, einem schwarze Oberteil und weißen Schuhen. Ihr Erscheinungsbild wirkt älter, als sie eigentlich ist. Wer hat Zhikal Razin gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter der Tel.: 06033/7043-4011 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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