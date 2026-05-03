Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3047 zwischen Fellingshausen und Krofdorf-Gleiberg -Aktualisierung Unfallzeit-

Gießen (ots)

Am Sonntag, 03. Mai 2026 ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf L3047 zwischen Fellingshausen und Krofdorf Gleiberg. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein 35-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi, besetzt mit zwei weiteren Personen, die L3047 aus Richtung Krofdorf in Richtung Fellingshausen befuhr. Ein 38-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Mercedes mit einem weiteren Mitfahrer die L3047 in entgegengesetzter Richtung. Ein 52-Jähriger Kradfahrer befuhr die L3047 hinter dem Mercedes. In einer Rechtskurve kam der 35-Jährige Audi-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit dem Mercedes des 38-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi abgeleitet und stieß im weiteren Verlauf frontal mit dem 52-Jährigen Kradfahrer zusammen. Hierbei wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Klärung des Unfallherganges ein Gutachter eingeschaltet. Die beiden Pkw-Fahrer sowie die Mitfahrer erlitten Verletzungen unbekannten Grades und wurden zu weiterer Untersuchung in die umliegenden Krankhäuser verbracht. Die L3047 ist für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Aktuell dauern die Maßnahmen vor Ort noch an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 zu melden.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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