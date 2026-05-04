Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: Polizeieinsatz in Gießen mit starken Kräften
Gießen (ots)
Am Sonntag, 03. Mai 2026 kam es gegen 23:46 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung im Innenstadtbereich von Gießen. Nach derzeitigen Stand wurden dabei zwei Personen verletzt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Weitere Informationen werden unaufgefordert nachgereicht.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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