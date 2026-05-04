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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Polizeieinsatz in Gießen mit starken Kräften

Gießen (ots)

Am Sonntag, 03. Mai 2026 kam es gegen 23:46 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung im Innenstadtbereich von Gießen. Nach derzeitigen Stand wurden dabei zwei Personen verletzt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Weitere Informationen werden unaufgefordert nachgereicht.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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